Владимир Соловьев во время теледебатов кандидатов в
президенты России лишь предоставляет услуги ведущего. Как пояснил
журналист, они сводятся к тому, чтобы не дать участникам дискуссии поубивать
друг друга.
Владимир Соловьев во время теледебатов кандидатов в
президенты России лишь предоставляет "услуги ведущего". Как пояснил
журналист, они сводятся к тому, чтобы не дать участникам дискуссии "поубивать
друг друга".
Формат теледебатов на федеральных каналах определяет
Центральная избирательная комиссия и сами кандидаты. Телеканалы только
предоставляют эфирное время и "услуги ведущего". Что такое эти "услуги",
Владимир Соловьев, по его признанию, и сам плохо представляет.
"ЦИК и кандидаты сами решают, как они будут проводить
совместные агитационные мероприятия", – объяснил журналист в видеоролике,
который выложен в Instagram.
По словам Соловьева, ведущий не имеет права комментировать или прерывать речь
кандидата, он может только "спокойно выслушивать и передавать слово".
Даже темы кандидаты выбирают сами – и, как отметил
журналист, могут "говорить все, что они хотят". Единственное, что
может сделать ведущий – это следить, чтобы участники диспута "не поубивали
друг друга". Хотя и это, по словам Соловьева, не входит в его компетенцию.
Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.
Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который
баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей
Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
Пока же скандалы на теледебатах следуют один за другим. 1
марта в эфире "России 1" Ксения Собчак, не выдержав оскорблений со
стороны лидера ЛДПР, плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой – в ответ
услышав о себе еще много лестных эпитетов. Диспут кандидатов продолжился 7
марта – уже на Первом канале. Собчак обозвала Жириновского клоуном, тот не
остался в долгу и назвал телеведущую бомжом и ребенком.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин вообще отказался от участия
в телебатах. Правда, он явился на эфир 7 марта, извинился перед Собчак за
"мужское хамство" и подарил ей цветы. После всего окончательно (по
его словам) покинул студию.