Владимир Соловьев во время теледебатов кандидатов в президенты России лишь предоставляет услуги ведущего. Как пояснил журналист, они сводятся к тому, чтобы не дать участникам дискуссии поубивать друг друга.

Владимир Соловьев во время теледебатов кандидатов впрезиденты России лишь предоставляет "услуги ведущего". Как пояснилжурналист, они сводятся к тому, чтобы не дать участникам дискуссии "поубиватьдруг друга".Формат теледебатов на федеральных каналах определяетЦентральная избирательная комиссия и сами кандидаты. Телеканалы толькопредоставляют эфирное время и "услуги ведущего". Что такое эти "услуги",Владимир Соловьев, по его признанию, и сам плохо представляет."ЦИК и кандидаты сами решают, как они будут проводитьсовместные агитационные мероприятия", – объяснил журналист в видеоролике,который выложен в Instagram.По словам Соловьева, ведущий не имеет права комментировать или прерывать речькандидата, он может только "спокойно выслушивать и передавать слово".Даже темы кандидаты выбирают сами – и, как отметилжурналист, могут "говорить все, что они хотят". Единственное, чтоможет сделать ведущий – это следить, чтобы участники диспута "не поубивалидруг друга". Хотя и это, по словам Соловьева, не входит в его компетенцию.Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").Пока же скандалы на теледебатах следуют один за другим. 1марта в эфире "России 1" Ксения Собчак, не выдержав оскорблений состороны лидера ЛДПР, плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой – в ответуслышав о себе еще много лестных эпитетов. Диспут кандидатов продолжился 7марта – уже на Первом канале. Собчак обозвала Жириновского клоуном, тот неостался в долгу и назвал телеведущую бомжом и ребенком.Кандидат от КПРФ Павел Грудинин вообще отказался от участияв телебатах. Правда, он явился на эфир 7 марта, извинился перед Собчак за"мужское хамство" и подарил ей цветы. После всего окончательно (поего словам) покинул студию.