По информации пресс-службы Кремля Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Восточной Гуте. Также турецкий лидер выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением в Сирии российского самолета Ан-26.

По информации пресс-службы Кремля Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Сторонами была отмечена важность решения гуманитарных проблем и борьбы с терроризмом. Также президент Турции проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в АфринеВ ходе разговора президент Турции выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26, передает РИА Новости. Как сообщалось ранее, в результате авиакатастрофы все 39 находящихся на борту военнослужащих, в основном, офицеров, погибли.Кроме того, сторонами были затронуты актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Лидеры России и Турции условились продолжать контакты на различных уровнях.