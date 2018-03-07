07.03.2018

2018-03-07 11:50:25

Состояние спорта в Самаре

В Самарской области традиционно сильны летние виды спорта. На малой родине родилась и тренировалась целая плеяда легендарных спортсменов. Нашу землю прославили, например, такие спортсмены, как гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, синхронистка Мария Киселева, школа велосипедного спорта в лице Бориса Шухова, Анатолия Яркина, Марата Ганеева. А на прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро нашу область представляли 10 спортсменов, причем четыре из них выступали в академической гребле. Но, несмотря на выдающиеся результаты в летних видах спорта, отдельно хочется поговорить о прошедших зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Наиболее ярко Самарский регион был представлен хоккеем, и заслуга в этом принадлежит Василию Кошечкину, вратарю сборной России, уроженцу города Тольятти, а теперь еще и олимпийскому чемпиону-2018. Между прочим, Кошечкин — воспитанник хоккейного клуба «Лада», выступающего в КХЛ. Тольяттинскую хоккейную школу уже давно окрестили кузницей чемпионов, так как именно она подарила миру таких известных спортсменов, как обладателей Кубка Стэнли Илью Брызгалова и Алексея Ковалева, чемпионов мира Вячеслава Буцаева, Дмитрия Воробьева, Алексея Емелина и многих других. А в Куйбышеве родился Семен Варламов, еще один вратарь сборной России и игрок НХЛ.

Вопреки блестящему послужному списку и у самарского хоккея есть ряд проблем. Так, во-первых, Самаре свойственна неустойчивая погода, из-за чего любительские сборные ограничены в использовании открытых ледовых площадок. Следовательно, это препятствует развитию хоккея, ведь все великие хоккеисты когда-то начинали с дворовых коробок. Очевидно, что воспитать хоккеиста «на земле» невозможно — нужен качественный лед. Во-вторых, все высококвалифицированные тренеры уходят в профессиональный спорт, в серьезные клубы, муниципальными командами же никто заниматься не хочет. В-третьих, недостаток финансирования. В советское время хоккейные сборные получали средства от региональных производств. Более того, было принято, чтобы у каждого завода была своя корпоративная хоккейная команда. Сейчас происходит постоянный поиск спонсоров, поскольку экипировка и аренда льда требуют немалых вложений.

Полагаю, что следует более активно работать над созданием спортивной базы в Самаре, особенно в связи с тем, что имеет место быть конкуренция среди регионов: так, к примеру, юные лыжники зачастую мигрируют в Тюмень, где спортивная инфраструктура более развита и в целом условия более благоприятны для занятия профессиональным спортом.

Будущих олимпийцев нужно начинать растить с самых малых лет. Для этого требуется предпринять комплекс необходимых мер для поддержки молодежного спорта, начиная от финансовых вливаний из регионального бюджета и заканчивая обустройством спортивных площадок. Эта тема мне особенно близка, так как воспитываю дочь, гимнастку школы олимпийского резерва.

С учетом допинговых скандалов, развернувшихся вокруг нашей сборной, следует тщательнее и усерднее подготовиться к следующим Играм — зимняя Олимпиада в Пекине и летняя в Токио. Надеемся, что наши спортсмены смогут к этому времени репутационно оправиться. Ротация среди спортсменов Самары неизбежна: ставка будет сделана на более молодых участников, поэтому призываю поддержать спортивное будущее нашего региона!