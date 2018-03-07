В Липецке с 28 февраля по 7 марта прошел чемпионат МВД России по боксу среди территориальных органов МВД России...

В Липецке в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта завершился чемпионат МВД России по боксу.Соревнования проходили с 28 февраля по 7 марта во Дворце спорта "Молодежный".В состязаниях приняли участие 465 сотрудников, которые представили 50 команд МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.В общекомандном зачете команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 5 место, набрав 64 очка.1 место завоевала команда ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (108 очков). На 2 месте - команда ГУ МВД России по Красноярской области (87 очков).В личных соревнованиях сотрудники ГУ МВД России по г. Москве заняли три призовых места:– Б.Х. Туменов (Управление профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве) – 3 место;– А.В. Ковальчук (Полк полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве) – 3 место;– В.И. Шишкин (Управление внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве) – 3 место.