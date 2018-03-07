Все женщины, обратившиеся в ИЦ за государственными услугами, получили не только документы, но и заряд отличного настроения.

В канун Международного женского дня жительницы Владимира, которые обратились за оформлением справки об отсутствии судимости, получили не только требуемый документ, но и заряд отличного настроения на весь день. А подарил его заместитель начальника Информационного центра УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Быков. В этот день он решил лично выдать справки, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с 8 Марта.Вручая документы в празднично оформленных конвертах, он пожелал всем дамам отличного настроения, улыбок, весны и радости в душе. Посетительницы в свою очередь с улыбкой отмечали, что такой формат стандартной процедуры был неожиданным и очень приятным.