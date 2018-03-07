Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, не вызвала интереса США. В Госдепе сообщили, что не собираются проводить встречу с девушкой.

Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, не вызвала интереса США. В Госдепе сообщили, что не собираются проводить встречу с девушкой.Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, в Америке знают об аресте Рыбки. Мы в курсе ее ареста, у российских властей может быть больше информации по поводу нее. Правоохранительные органы Таиланда также могут иметь дополнительную информацию", – заявила Науэрт.Однако помогать Анастасии в США не будут. "Мы готовы помогать американским гражданам. Она не гражданка США", – отметила представитель Госдепа.Прокомментировала Хизер Науэрт и заявления Рыбки о наличии у нее информации о "вмешательстве России" в американские выборы, передает . "Все это звучит как какая-то дикая история. Женщина была задержана, и я уверена, что если нас что-либо чрезвычайно заинтересует, то власти Таиланда проинформируют нас об этом, – добавила глава пресс-службы.Ранее Настя Рыбка, находящаяся в тюрьме в Таиланде, попросила помощи у США. Она обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища. По словам блогерши, у нее есть записи разговоров между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками, в которых говорится об американских выборах, пишет .Вашукевич утверждает, что записывала разговоры между бизнесменом и его друзьми во время их общего времяпрепровождения. Блогерша заявила, что в ее архиве находятся от 16 до 18 часов компромата о президентских выборах в Штатах.