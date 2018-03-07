Действия американской администрации перед переворотом на
Украине были грубыми и наглыми. Это был первый случай такого серьезного обмана
со стороны американских партнеров, заявил Владимир Путин.
Действия американской администрации перед переворотом на
Украине были грубыми и наглыми. Это был первый случай такого серьезного обмана
со стороны американских партнеров, заявил Владимир Путин.
Соединенные Штаты в 2014 году просили Россию вмешаться и
сделать все, чтобы Виктор Янукович (бывший тогда президентом Украины) не
применил армию. Вашингтон обещал, что оппозиция в таком случае освободит
захваченные ранее площади и административные здания и будет выполнять достигнутые
соглашения по нормализации ситуации в стране. Однако уже через день в Киеве
устроили госпереворот, рассказал президент России.
Президент России дал интервью для фильма "Миропорядок
2018". Он основан на беседах Владимира Путина с тележурналистом Владимиром
Соловьевым. Российский лидер подчеркнул, что Америка, фактически, своими руками
совершила переворот на Украине – поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю
власть в Киеве. Вашингтон, по словам Путина, просто "загнал себя в угол".
"Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть
слово бы сказали. Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцесс
исполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события развивались – но мы
сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная
поддержка тех, кто совершил государственный переворот", – сказал глава
российского государства. По словам Путина, это был первый случай такого серьезного
обмана со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло – пожалуй, в
первый раз", – сказал президент.
Санкционная политика США – признаком слабости Вашингтона,
уверен Путин. "Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали
врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой
достать. Это проявление некомпетентности", – цитирует президента
Когда было принято решение о присоединении Крыма к России,
Владимир Путин не сомневался в том, что санкции последуют. "Не сомневался.
Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я,
конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные
последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", -
рассказал Путин.
Как пояснил президент, в ситуации с Крымом на одной чаше
весов были судьбы миллионов людей, которые хотели вернуться в состав России. На
другой – возможные осложнения в отношениях с другими государствами. И вот тут
сомнений не было: люди гораздо важнее.