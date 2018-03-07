Действия американской администрации перед переворотом на Украине были грубыми и наглыми. Это был первый случай такого серьезного обмана со стороны американских партнеров, заявил Владимир Путин.

Действия американской администрации перед переворотом наУкраине были грубыми и наглыми. Это был первый случай такого серьезного обманасо стороны американских партнеров, заявил Владимир Путин.Соединенные Штаты в 2014 году просили Россию вмешаться исделать все, чтобы Виктор Янукович (бывший тогда президентом Украины) неприменил армию. Вашингтон обещал, что оппозиция в таком случае освободитзахваченные ранее площади и административные здания и будет выполнять достигнутыесоглашения по нормализации ситуации в стране. Однако уже через день в Киевеустроили госпереворот, рассказал президент России.Президент России дал интервью для фильма "Миропорядок2018". Он основан на беседах Владимира Путина с тележурналистом ВладимиромСоловьевым. Российский лидер подчеркнул, что Америка, фактически, своими рукамисовершила переворот на Украине – поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюювласть в Киеве. Вашингтон, по словам Путина, просто "загнал себя в угол"."Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хотьслово бы сказали. Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцессисполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события развивались – но мысделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полнаяподдержка тех, кто совершил государственный переворот", – сказал главароссийского государства. По словам Путина, это был первый случай такого серьезногообмана со стороны американских партнеров. "Так грубо и нагло – пожалуй, впервый раз", – сказал президент.Санкционная политика США – признаком слабости Вашингтона,уверен Путин. "Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назваливрагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкойдостать. Это проявление некомпетентности", – цитирует президентаКогда было принято решение о присоединении Крыма к России,Владимир Путин не сомневался в том, что санкции последуют. "Не сомневался.Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я,конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможныепоследствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира", -рассказал Путин.Как пояснил президент, в ситуации с Крымом на одной чашевесов были судьбы миллионов людей, которые хотели вернуться в состав России. Надругой – возможные осложнения в отношениях с другими государствами. И вот тутсомнений не было: люди гораздо важнее.