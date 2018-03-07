Во вторник, 6 марта, государственный департамент США объявил о введении в отношении Пхеньяна новых санкций из-за применения химического оружия с целью убийства Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР, совершенного 13 февраля минувшего года в аэропорту Куала-Лумпура.

Во вторник, 6 марта, государственный департамент США объявил о введении в отношении Пхеньяна новых санкций из-за применения химического оружия с целью убийства Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР, совершенного 13 февраля минувшего года в аэропорту Куала-Лумпура.США пришли к выводу, что правительство Северной Кореи использовало для убийства Ким Чен Нама химическое отравляющее вещество VX, передает ТАСС. Введенные новые карательные меры дополняют уже действующие санкции, которые США ввели ранее в целях пресечения незаконных действий КНДР.Как сообщалось, гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Позднее правоохранители обнаружили на его коже следы нервно-паралитического вещества XV, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея изначально утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее экспертиза подтвердила это. США возложили ответственность за убийство на власти КНДР.