Гибель людей в катастрофе российского самолета в Сирии стала поводом для шуток в украинских СМИ. Авторы статей злорадствуют по поводу смерти оккупантов.

Гибель людей в катастрофе российского самолета в Сирии сталаповодом для шуток в украинских СМИ. Авторы статей злорадствуют по поводу смерти"оккупантов".Российский Ан-26 над аэропортом Хмеймим в Сирии сбил ПетрПорошенко, проезжая со своим кортежем. Такую "остроумную" трактовкусобытий предложил львовский новостной сайт. Его журналисты провели аналогию ссобытиями в Киеве, где кортеж президента Украины сбил пенсионера.Злорадствуют по поводу трагедии и на печально известномсайте "Миротворец". Там пишут, что месте с самолетом "ликвидированпрактически взвод российских оккупантов". Высказывается предположение, чтоАн-26 подбили "сирийские патриоты".Тем временем в Минобороны России подчеркнули, чтогражданских лиц среди погибших в катастрофе самолета не было. По уточненнымданным, на борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа – все военнослужащиеВооруженных сил России."В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которыходин в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактнойслужбы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", – говорится всообщении Минобороны.Причиной чрезвычайного происшествия предварительно называюттехническую неисправность лайнера. Погодные условия во время захода самолета на посадку были нормальными. Ан-26 выполнялрейс с авиабазы Квайрес в Алеппо в Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса,на такой машине он налетал более 3 тысяч часов. И на аэродром Хмеймимнеоднократно садился.Российский военно-транспортный самолет Ан-26 днем 6 мартапотерпел крушение при заходе на посадку на сирийской авиабазе. По некоторымданным, разбился борт 1980 года выпуска под номером RF-36 162. Расследованиемпричин произошедшей трагедии занимается специальная комиссия, передает РИА Новости.