Гибель людей в катастрофе российского самолета в Сирии стала
поводом для шуток в украинских СМИ. Авторы статей злорадствуют по поводу смерти
оккупантов.
Гибель людей в катастрофе российского самолета в Сирии стала
поводом для шуток в украинских СМИ. Авторы статей злорадствуют по поводу смерти
"оккупантов".
Российский Ан-26 над аэропортом Хмеймим в Сирии сбил Петр
Порошенко, проезжая со своим кортежем. Такую "остроумную" трактовку
событий предложил львовский новостной сайт. Его журналисты провели аналогию с
событиями в Киеве, где кортеж президента Украины сбил пенсионера.
Злорадствуют по поводу трагедии и на печально известном
сайте "Миротворец". Там пишут, что месте с самолетом "ликвидирован
практически взвод российских оккупантов". Высказывается предположение, что
Ан-26 подбили "сирийские патриоты".
Тем временем в Минобороны России подчеркнули, что
гражданских лиц среди погибших в катастрофе самолета не было. По уточненным
данным, на борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа – все военнослужащие
Вооруженных сил России.
"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых
один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной
службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", – говорится в
сообщении Минобороны.
Причиной чрезвычайного происшествия предварительно называют
техническую неисправность лайнера. Погодные условия во время захода самолета на посадку были нормальными. Ан-26 выполнял
рейс с авиабазы Квайрес в Алеппо в Хмеймим. Командир экипажа – летчик 1-го класса,
на такой машине он налетал более 3 тысяч часов. И на аэродром Хмеймим
неоднократно садился.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 днем 6 марта
потерпел крушение при заходе на посадку на сирийской авиабазе. По некоторым
данным, разбился борт 1980 года выпуска под номером RF-36 162. Расследованием
причин произошедшей трагедии занимается специальная комиссия, передает РИА Новости.