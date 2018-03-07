Мать певицы Жанны Фриске призналась, что в этом году еще ни разу не видела своего четырехлетнего внука Платона. А ведь, по словам Ольги Владимировны, мальчик перенес операцию.

Мать певицы Жанны Фриске призналась, что в этом году еще ни разу не видела своего четырехлетнего внука Платона. А ведь, по словам Ольги Владимировны, мальчик перенес операцию.В последний раз Ольга Владимировна виделась с маленьким Платоном в декабре 2017 года. Как сообщила женщина, при встрече малыш ей шепнул о том, будто ему сказали, что она умерла. А до этого они виделись в ноябре, и тогда мальчик сказал, что ему запретили принимать подарки от бабушки и дедушки. Все эти обстоятельства невероятно расстроили Ольгу Владимировну. Женщина заявила, что отец Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, "способен на все" в противостоянии с семьей Фриске."Если он способен сказать, что бабушка Оля умерла, думаю, он готов на все, только чтобы ребенок не видел ни бабушку, ни дедушку, ни тетю. Я будто букашка, которую хотят просто растереть. У него нет никакого уважения к взрослым. Не то, что я, Жаннина мама, у него нет уважения к людям. В этом году не было ни одной встречи с внуком. Он специально это делает", – убеждена Ольга Владимировна.По словам женщины, Шепелев строит любые преграды для встреч сына с ближайшими родственниками. "Он находит справки. Сейчас он сказал, что у ребенка удалены аденоиды, у ребенка была операция. Действительно, прошла операция. Ребенок восстанавливается. Но это амбулаторно, он не лежал в больнице, вы знаете, что такое аденоиды у ребенка. Я даже не знаю у кого спросить о состоянии здоровья моего внука", – цитирует мать Фриске .Ольга Владимировна заявила, что ни у нее, ни у кого-либо из семьи нет никакой возможности переломить ситуацию. "Дедушка с бабушкой с маминой стороны никакого не имеют право на ребенка. Это у нас такое государство. Никакой защиты мы не видим. Куда бы мы не совались. И с нами никто не разговаривает, потому что мы – никто. Нет мамы, значит и дедушка с бабушкой ни при чем", – горестно заключила родственница.Фриске не представляет, что будет дальше, но она убеждена, что Шепелев "издевается" и "насмехается" над ней и над дедом. А меж тем скоро Платону исполнится пять лет. "Я боюсь, что нас не допустят до встречи. Я не смогу не увидеть его, не взять его за ручку, вот что страшно", – призналась Ольга.