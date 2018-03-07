От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин.
От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин.
Каждая вторая женщина когда-либо сидела на правильном
питании и пыталась вести здоровый образ жизни. И как правило, все сводилось к
постепенному поеданию булочек и шоколадок в ночи и потере спортивной формы в
дебрях гардероба. Знакомо? Тогда эта книга для вас. Ее автор —
всемирно-известный beauty-гуру Бобби Браун. Она много лет практикует правильное
питание. За годы работы с сотнями топ-моделей, голливудскими актрисами и
богатейшими женщинами мира она аккумулировала под одной обложкой все
накопившиеся знания, советы звездных диетологов, докторов и фитнес-тренеров,
создав совершенный гид по ПП и ЗОЖ, не забыв, конечно, про макияж и волосы.
Удивительная коллекция вдохновляющих историй от женщин. Как
они любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколько
радости получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасны
и сильны.
Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все,
что хотела. Какие три секрета счастья поддерживали мать-одиночку в самые
трудные времена? Джоан пережила в детстве насилие и начала "заедать"
внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить
"нет". 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с
любимым... Эти и другие 96 историй тронут ваше сердце, заставят смеяться, плакать
и снова влюбиться в жизнь.
Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – один из
самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Широкая
известность пришла к автору после публикации видео на стихотворение “Тебя хоть
там любят?”. Сейчас армия поклонников Ах Астаховой насчитывает сотни тысяч
человек по всему миру. Астаховой удается собирать полные залы театров и
филармоний, как в России, так и за рубежом. Автор раскрывает секреты нахождения
своего жизненного пути, делится представлениями о достижении состояния счастья
и рассуждает о гармоничном взаимодействии с окружающем миром.
Эта книга – исследование того, как устроена женская
сексуальность, основанное на научных исследованиях и нейробиологии. Она
способна изменить вашу сексуальную жизнь к лучшему. В течение последнего
десятилетия ученые пытались изобрести аналог "Виагры" для женщин. Где же эта
"розовая таблетка"? Эта книга объясняет, почему такая таблетка невозможна. Зато
она рассказывает о тех открытиях в области женской сексуальности, которые были
сделаны за время поиска волшебной пилюли. Первый урок от Эмили Нагоски в том,
что у каждой женщины своя сексуальность, уникальная как отпечаток пальца, и
женщины гораздо сильнее отличаются друг от друга, чем мужчины. Поэтому никогда
не пытайтесь судить о себе по чужому опыту. Женщины разные – и это нормально.
Наталья Зубарева – врач, специализирующаяся на гормональном
здоровье и питании для баланса эндокринной системы. В блоге @doctor_zubareva,
который читает более 1 миллиона подписчиков, – самые острые темы женского
здоровья, бесценные советы и рекомендации, тысячи историй выздоровевших
пациенток. "Вальс гормонов" – это уникальная женская энциклопедия здоровья. Вы
узнаете, как снизить вес, избавиться от бессонницы, нормализовать женский цикл,
стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами, почувствовать крылья
за спиной и бесконечный приток энергии и сил.
Со времени первого издания "Очарования
женственности" прошло более пятидесяти лет, за это время было продано
свыше трех миллионов экземпляров. Но успех этой книги не в продажах, а в
количестве жизней, которые она изменила.
В чем секрет счастливого брака? Что делает женщину
пленительной в глазах мужчины? Почему одна женщина в браке счастлива и любима,
а другая несчастна и разочарована? Ответы на эти вопросы вы найдете в
классическом бестселлере Хелен Анделин, который помог миллионам женщин по всему
миру укрепить свой брак и стать счастливыми.
Эта книга предлагает каждой женщине возможность освоить искусство
завоевания абсолютной любви и обожания своего мужчины.