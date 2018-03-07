От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин.

От сборника поэзии до бьюти-библии и энциклопедии сексуальности – в преддверии 8 марта Dni.Ru публикуют подборку книг о женщинах и для женщин.Каждая вторая женщина когда-либо сидела на правильномпитании и пыталась вести здоровый образ жизни. И как правило, все сводилось кпостепенному поеданию булочек и шоколадок в ночи и потере спортивной формы вдебрях гардероба. Знакомо? Тогда эта книга для вас. Ее автор —всемирно-известный beauty-гуру Бобби Браун. Она много лет практикует правильноепитание. За годы работы с сотнями топ-моделей, голливудскими актрисами ибогатейшими женщинами мира она аккумулировала под одной обложкой всенакопившиеся знания, советы звездных диетологов, докторов и фитнес-тренеров,создав совершенный гид по ПП и ЗОЖ, не забыв, конечно, про макияж и волосы.Удивительная коллекция вдохновляющих историй от женщин. Какони любят и как переживают потери, как жертвуют многим ради семьи и сколькорадости получают взамен, как они стареют и сталкиваются с болезнями и как они прекрасныи сильны.Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все,что хотела. Какие три секрета счастья поддерживали мать-одиночку в самыетрудные времена? Джоан пережила в детстве насилие и начала "заедать"внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись говорить"нет". 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться слюбимым... Эти и другие 96 историй тронут ваше сердце, заставят смеяться, плакатьи снова влюбиться в жизнь.Ирина Астахова (творческий псевдоним Ах Астахова) – один изсамых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Широкаяизвестность пришла к автору после публикации видео на стихотворение “Тебя хотьтам любят?”. Сейчас армия поклонников Ах Астаховой насчитывает сотни тысяччеловек по всему миру. Астаховой удается собирать полные залы театров ифилармоний, как в России, так и за рубежом. Автор раскрывает секреты нахождениясвоего жизненного пути, делится представлениями о достижении состояния счастьяи рассуждает о гармоничном взаимодействии с окружающем миром.Эта книга – исследование того, как устроена женскаясексуальность, основанное на научных исследованиях и нейробиологии. Онаспособна изменить вашу сексуальную жизнь к лучшему. В течение последнегодесятилетия ученые пытались изобрести аналог "Виагры" для женщин. Где же эта"розовая таблетка"? Эта книга объясняет, почему такая таблетка невозможна. Затоона рассказывает о тех открытиях в области женской сексуальности, которые былисделаны за время поиска волшебной пилюли. Первый урок от Эмили Нагоски в том,что у каждой женщины своя сексуальность, уникальная как отпечаток пальца, иженщины гораздо сильнее отличаются друг от друга, чем мужчины. Поэтому никогдане пытайтесь судить о себе по чужому опыту. Женщины разные – и это нормально.Наталья Зубарева – врач, специализирующаяся на гормональномздоровье и питании для баланса эндокринной системы. В блоге @doctor_zubareva,который читает более 1 миллиона подписчиков, – самые острые темы женскогоздоровья, бесценные советы и рекомендации, тысячи историй выздоровевшихпациенток. "Вальс гормонов" – это уникальная женская энциклопедия здоровья. Выузнаете, как снизить вес, избавиться от бессонницы, нормализовать женский цикл,стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами, почувствовать крыльяза спиной и бесконечный приток энергии и сил.Со времени первого издания "Очарованияженственности" прошло более пятидесяти лет, за это время было проданосвыше трех миллионов экземпляров. Но успех этой книги не в продажах, а вколичестве жизней, которые она изменила.В чем секрет счастливого брака? Что делает женщинупленительной в глазах мужчины? Почему одна женщина в браке счастлива и любима,а другая несчастна и разочарована? Ответы на эти вопросы вы найдете вклассическом бестселлере Хелен Анделин, который помог миллионам женщин по всемумиру укрепить свой брак и стать счастливыми.Эта книга предлагает каждой женщине возможность освоить искусствозавоевания абсолютной любви и обожания своего мужчины.