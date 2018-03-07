Сотрудник полиции УВД по ЮАО поздравил с 8 Марта прекрасную половину района Бирюлево Западное....

Сотрудник полиции УВД по ЮАО поздравил с 8 Марта прекрасную половину района Бирюлево Западное.В рамках акции «8 Марта - В каждый Дом» участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное лейтенант полиции Александр Ребров вручил своим активным помощницам, живущим на территории обслуживаемого участка района, цветы с наилучшими пожеланиями от сотрудников органов внутренних дел.Женщины, получившие поздравления от своего участкового, были приятно удивлены и тронуты. Они поблагодарили полицейского за оказанное внимание и пообещали и впредь оказывать помощь в наведении порядка на административном участке.Также лейтенант полиции Александр Ребров напомнил свои контактные телефоны и попросил быть бдительными и сообщать обо всех нарушениях.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22