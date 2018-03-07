Проценты растут: на полмиллиона долларов ежедневно увеличивается долг российского Газпрома перед Нафтогазом. В украинской компании заявили, что газовому концерну придется погасить набегающие проценты.

Проценты растут: на полмиллиона долларов ежедневноувеличивается долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом".В украинской компании заявили, что газовому концерну придется погаситьнабегающие проценты.На Украине продолжают обсуждать решение Стокгольмскогоарбитража, по решению которого "Газпром" должен выплатить Украине 2,56миллиарда долларов. Кроме того, российский газовый монополист должен погаситьежедневно растущие проценты."У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурныммоментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром"по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляетсяоколо полумиллиона процентов ежедневно",– заявила пресс-секретарь украинской компании Алена Осмоловская.Аппетиты Киева после решения арбитражного суда разыгралисьне на шутку. Накануне директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, чтотариф на транзит газа из России по украинской территории был занижен в двараза. По его словам, с 2009 года из-за этого Украина недосчиталась примерно 20миллиардов долларов. Эту сумму украинская сторона также намерена потребоватьчерез Стокгольмский арбитраж, пишет "МК".Как писали Dni.Ru, комментируя решениеарбитража, глава "Газпрома" назвал его политизированным. АлексейМиллер заявил, что концерн не намерен за свой счет решать экономическиепроблемы Украины. Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с"Нафтогазом" уже запущена. Украинская сторона получила официальноеуведомление.Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. В соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины – Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко – в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати". "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов долларов за нарушение контракт, Киев подал встречный иск.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Спустя сутки Россия прекратила поставки газа на Украину, но европейские контракты при этом выполняет.