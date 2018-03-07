Крымский парламент предложил ЦИК снять с выборов кандидата в
президенты Ксению Собчак. Депутаты заявляют, что выдвиженец Гражданской
инициативы игнорирует конституцию своей страны – и при этом претендует на
высший государственный пост.
Крымский парламент предложил ЦИК снять с выборов кандидата в
президенты Ксению Собчак. Депутаты заявляют, что выдвиженец "Гражданской
инициативы" игнорирует конституцию своей страны – и при этом претендует на
высший государственный пост.
Кандидат в президенты России должен хорошо знать
законодательство – ведь он собирается руководить целой страной, рассуждает вице-спикер
крымского парламента Ефим Фикс. По его мнению, Ксения Собчак не понимает
элементарных вещей – в частности, того, что республика Крым и город
федерального значения Севастополь определены в конституции как субъекты
Российской Федерации.
"На мой взгляд, Центральной избирательной комиссии
нужно было бы принять решение о снятии ее с избирательного марафона – как
человека, который игнорирует конституцию и действия которого находятся в прямом
противоречии с основным законом страны", – заявил Фикс.
Телеведущая Ксения Собчак выдвинута кандидатом на пост
президента России от партии "Гражданская инициатива". Выборы пройдут
18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В
Крыму и Севастополе проголосуют впервые после воссоединения с Россией в 2014
году.
МИД Украины уже направил ноту протеста России по поводу
проведения выборов на территории Крыма. А Ксения Собчак заявила, что направила
письмо в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров для
встречи с избирателями. Телеведущая неоднократно заявляла, что "по
международному праву" полуостров считается украинской территорией.
Хотя на Украине считают, что Собчак в Крыму в любом случае
делать нечего. Радикалы российские выборы не признают, заявил пресс-секретарь
запрещенного в России "Правого сектора" Артем Скоропадский.
"Мы плевать хотели и на Собчак и на всех остальных так
называемых кандидатов в президенты России. Потому что если выборы будут
проходить в Крыму, который принадлежит Украине, это будут нелегитимные выборы. Выборы
президента России не должны проводиться на украинских оккупированных
территориях. Поэтому, если украинские власти разрешат – мы тоже плевать на это
хотели", – цитирует Скоропадского
Тем временем в украинском посольстве письма от Ксении Собчак
с просьбой о посещении Крыма пока не видели. "Нет, мы никаких писем или
обращений от Собчак не получали", – заявил РИА Новости высокопоставленный
сотрудник дипмиссии.