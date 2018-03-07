Крымский парламент предложил ЦИК снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак. Депутаты заявляют, что выдвиженец Гражданской инициативы игнорирует конституцию своей страны – и при этом претендует на высший государственный пост.

Крымский парламент предложил ЦИК снять с выборов кандидата впрезиденты Ксению Собчак. Депутаты заявляют, что выдвиженец "Гражданскойинициативы" игнорирует конституцию своей страны – и при этом претендует навысший государственный пост.Кандидат в президенты России должен хорошо знатьзаконодательство – ведь он собирается руководить целой страной, рассуждает вице-спикеркрымского парламента Ефим Фикс. По его мнению, Ксения Собчак не понимаетэлементарных вещей – в частности, того, что республика Крым и городфедерального значения Севастополь определены в конституции как субъектыРоссийской Федерации."На мой взгляд, Центральной избирательной комиссиинужно было бы принять решение о снятии ее с избирательного марафона – какчеловека, который игнорирует конституцию и действия которого находятся в прямомпротиворечии с основным законом страны", – заявил Фикс.Телеведущая Ксения Собчак выдвинута кандидатом на постпрезидента России от партии "Гражданская инициатива". Выборы пройдут18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. ВКрыму и Севастополе проголосуют впервые после воссоединения с Россией в 2014году.МИД Украины уже направил ноту протеста России по поводупроведения выборов на территории Крыма. А Ксения Собчак заявила, что направилаписьмо в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров длявстречи с избирателями. Телеведущая неоднократно заявляла, что "помеждународному праву" полуостров считается украинской территорией.Хотя на Украине считают, что Собчак в Крыму в любом случаеделать нечего. Радикалы российские выборы не признают, заявил пресс-секретарьзапрещенного в России "Правого сектора" Артем Скоропадский."Мы плевать хотели и на Собчак и на всех остальных такназываемых кандидатов в президенты России. Потому что если выборы будутпроходить в Крыму, который принадлежит Украине, это будут нелегитимные выборы. Выборыпрезидента России не должны проводиться на украинских оккупированныхтерриториях. Поэтому, если украинские власти разрешат – мы тоже плевать на этохотели", – цитирует СкоропадскогоТем временем в украинском посольстве письма от Ксении Собчакс просьбой о посещении Крыма пока не видели. "Нет, мы никаких писем илиобращений от Собчак не получали", – заявил РИА Новости высокопоставленныйсотрудник дипмиссии.