Уникальная вакцина нового поколения практически полностью уничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активирует иммунитет для борьбы с опухолью.

Уникальная вакцина нового поколения практически полностьюуничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активируетиммунитет для борьбы с опухолью.Вакцина заставляет иммунные клетки организма наиболееэффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась врезультате исследований группы ученых из Гарвардского университета.Как поясняют специалисты, терапия основана на так называемыхнеоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочкураковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по этимолекулам. Как итог – наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающаязлокачественные новообразования.Проведенные на мышах испытания показали, что такие препаратынамного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7,связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этоговида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней – тогда какживотные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день, пишет MedicalXpress.Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученыхиз Университета штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.