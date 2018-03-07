Уникальная вакцина нового поколения практически полностью
уничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активирует
иммунитет для борьбы с опухолью.
Уникальная вакцина нового поколения практически полностью
уничтожает раковые клетки. Созданный американскими учеными препарат активирует
иммунитет для борьбы с опухолью.
Вакцина заставляет иммунные клетки организма наиболее
эффективно бороться со злокачественным новообразованием. Она появилась в
результате исследований группы ученых из Гарвардского университета.
Как поясняют специалисты, терапия основана на так называемых
неоантигенах. Это дефектные пептидные молекулы, покрывающие внешнюю оболочку
раковых клеток. Препарат помогает Т-лимфоцитам обнаруживать раковые клетки по эти
молекулам. Как итог – наблюдается стойкая иммунная реакция, уничтожающая
злокачественные новообразования.
Проведенные на мышах испытания показали, что такие препараты
намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7,
связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению этого
вида опухолей. Получившие инъекцию грызуны жили более 150 дней – тогда как
животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день, пишет MedicalXpress.
Недавно Dni.Ru писали об исследованиях ученых
из Университета штата Мичиган. Они намерены уничтожать рак с помощью вирусов. Свое оружие против рака они назвали частицами Qβ. По данным исследователей, Qβ – бактериофаг. Этот вирус "пожирает" кишечную палочку Escherichia coli. Ученые намерены соединить его частицы с углеводными антигенами TACA, которые образуются в пораженных раком тканях в результате нарушенного обмена веществ.
По замыслу исследователей, комбинация Qβ и TACA научит иммунные клетки организма – к примеру, Т-лимфоциты – распознавать и уничтожать углеводные антигены на поверхности раковых клеток. Это позволит затормозить рост злокачественных образований и избежать метастазов, считают ученые.