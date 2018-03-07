Татьяна
рассказала, как уголовники везли ее в неизвестном направлении, а ее мужа заставляли
пить водку. Эксцесс разрешился благодаря гитаристу певицы.
Татьяна
рассказала, как уголовники везли ее в неизвестном направлении, а ее мужа заставляли
пить водку. Эксцесс разрешился благодаря гитаристу певицы.
Практически
кинематографичный случай произошел с Булановой 26 лет назад. Исполнительница давала
концерт в городе Кустанай Республики Казахстан. После очередного изнурительного
выступления она вместе с мужем Николаем Тагриным отправилась в отель. Гастрольный
график был очень плотный, уже в семь утра следующего дня артисты должны были сесть
в поезд, поэтому по приезду в номер они сразу легли спать.
Спустя время супруги услышали настойчивый стук
в дверь. Открыли. На пороге стоял "конкретного вида" юноша, он напористо
приглашал певицу провести вечер в компании его товарищей. Татьяна вежливо
отказалась, сославшись на усталость после выступления. Упорный поклонник, не
удовлетворившись отказом, чуть позже пришел еще раз, но уже в компании золотозубого
мордоворота.
Артисты попросту
побоялись дважды отказать пареньку. Пришлось собрать музыкантов и выйти в фойе
отеля. "У гостиницы нас ждало с десяток модных в то время жигулей – "девяток",
"восьмерок". Нас рассадили по машинам и повезли… в лес! А я была беременна
Сашей. Еду, а что дальше будет, непонятно. Тут еще Надя, наш директор,
нагнетает: все, мужиков убьют, а нас с тобой изнасилуют".
Ошарашенных
артистов привезли в заброшенный пионерский лагерь. Там их ждали накрытые столы,
на которых были расставлены ряды граненых стаканов. "Хозяева "банкета" —
настоящие урки, каких в кино показывают. С очень недобрыми лицами", – вспоминает
застолье Буланова. Братки решили выразить свое уважение мужу артистки, но сделали
это так, как умели: ему налили полный стакан водки и настоятельно
порекомендовали выпить.
Напряжение
росло, растерянные музыканты очень нервничали, все могло закончиться конфликтом,
если бы не гитарист Коля Каблуков. Он начал смешить присутствующих, гости
расслабились и банкет продолжился в доброжелательной атмосфере. Гуляние закончилось под утро, уставших
артистов проводили до гостиницы и даже собрали сумки с едой в дорогу. "Это сейчас рассказывать смешно, а тогда действительно было очень страшно", – цитируют Буланову журналисты .