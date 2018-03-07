Татьяна рассказала, как уголовники везли ее в неизвестном направлении, а ее мужа заставляли пить водку. Эксцесс разрешился благодаря гитаристу певицы.

Татьянарассказала, как уголовники везли ее в неизвестном направлении, а ее мужа заставлялипить водку. Эксцесс разрешился благодаря гитаристу певицы.Практическикинематографичный случай произошел с Булановой 26 лет назад. Исполнительница давалаконцерт в городе Кустанай Республики Казахстан. После очередного изнурительноговыступления она вместе с мужем Николаем Тагриным отправилась в отель. Гастрольныйграфик был очень плотный, уже в семь утра следующего дня артисты должны были сестьв поезд, поэтому по приезду в номер они сразу легли спать.Спустя время супруги услышали настойчивый стукв дверь. Открыли. На пороге стоял "конкретного вида" юноша, он напористоприглашал певицу провести вечер в компании его товарищей. Татьяна вежливоотказалась, сославшись на усталость после выступления. Упорный поклонник, неудовлетворившись отказом, чуть позже пришел еще раз, но уже в компании золотозубогомордоворота.Артисты попроступобоялись дважды отказать пареньку. Пришлось собрать музыкантов и выйти в фойеотеля. "У гостиницы нас ждало с десяток модных в то время жигулей – "девяток","восьмерок". Нас рассадили по машинам и повезли… в лес! А я была беременнаСашей. Еду, а что дальше будет, непонятно. Тут еще Надя, наш директор,нагнетает: все, мужиков убьют, а нас с тобой изнасилуют".Ошарашенныхартистов привезли в заброшенный пионерский лагерь. Там их ждали накрытые столы,на которых были расставлены ряды граненых стаканов. "Хозяева "банкета" —настоящие урки, каких в кино показывают. С очень недобрыми лицами", – вспоминаетзастолье Буланова. Братки решили выразить свое уважение мужу артистки, но сделалиэто так, как умели: ему налили полный стакан водки и настоятельнопорекомендовали выпить.Напряжениеросло, растерянные музыканты очень нервничали, все могло закончиться конфликтом,если бы не гитарист Коля Каблуков. Он начал смешить присутствующих, гостирасслабились и банкет продолжился в доброжелательной атмосфере. Гуляние закончилось под утро, уставшихартистов проводили до гостиницы и даже собрали сумки с едой в дорогу. "Это сейчас рассказывать смешно, а тогда действительно было очень страшно", – цитируют Буланову журналисты .