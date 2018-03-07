Президент Соединенных Штатов сообщил, что намерен в ближайшее время найти замену Гэри Кону, который заявил, что покинет пост экономического советника в ближайшее время. В своем Твиттере Трамп опубликовал сожаление по поводу с решения Кона.

Президент Соединенных Штатов сообщил, что намерен в ближайшее время найти замену Гэри Кону, который заявил, что покинет пост экономического советника в ближайшее время. В своем Твиттере Трамп опубликовал сожаление по поводу с решения Кона."Он проделал отличную работу, способствуя реализации нашей повестки, помогая осуществить историческую налоговую реформу и снова раскрыть потенциал американской экономики", — отметил Трамп.Одной из причин ухода Генри Кона в отставку, по мнению американских СМИ, стало несогласие советника с намерением Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Это решение не поддержали торговые партнеры и некоторые однопартийцы президента. С момента инаугурации Трампа, его команду покинули более 10 человек. Освобожденную Коном должность могут занять - советник Белого дома Питер Наваро или экономический аналитик Лоуренс Кудлоу, сообщает телеканал "Россия 24".