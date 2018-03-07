Управляющие автомобилями представительницы прекрасного пола получили от полицейских приятные поздравления и цветы.

Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Кольчугинского и Гусь-Хрустального районов приняли участие в ежегодной акции МВД «Цветы для автоледи».В течение всего дня на улицах города Гусь-Хрустальный инспекторы ДПС и помощники из добровольной дружины останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины. Стандартная процедура проверки документов заканчивалась не совсем обычно – каждую автоледи инспекторы поздравляли с наступающим весенним праздником и вручали цветы с пожеланиями безопасных дорог. Такой сюрприз очень удивил всех без исключения участниц акции, которые признались, что неожиданность оказалась приятной и поднимающей настроение.С улыбкой прощались с госавтоинспекторами и автоледи в Кольчугино, которые так же получили цветы и поздравления от дорожных полицейских. Большинство из женщин признались, что впервые стали участницами такой необычной акции и с нетерпением будут ждать её и в следующем году.