По данным украинских СМИ, в Киеве рядом со станцией метро Лесная были взорваны две гранаты. Один человек получил осколочное ранение.

По данным украинских СМИ, в Киеве рядом со станцией метро "Лесная" были взорваны две гранаты. Один человек получил осколочное ранение.Сообщается, что на месте происшествие по неизвестным причинам произошел конфликт, участники которого использовали гранаты. В результате инцидента сгорел автомобиль Toyota Camry, передает "Интерфакс". Двое злоумышленников скрылись в направлении Броваров.Сейчас движение в направлении Броваров перекрыто, местные правоохранительные органы объявили о введении плана "Перехват".