В Китае опубликовали проект, который предусматривает поправки более чем к 20-ти статьям Конституции. Голосование по нему намечено на 11-е марта – в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая началась на этой неделе.

В Китае опубликовали проект, который предусматривает поправки более чем к 20-ти статьям Конституции. Голосование по нему намечено на 11-е марта – в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая началась на этой неделе.Самой обсуждаемой называют поправку к пункту о сроке пребывания на посту председателя КНР. Это время планируют больше не ограничивать двумя сроками. То есть, председатель КНР, которым на данный момент является Си Цзиньпин, сможет избираться каждые пять лет.Кроме того, в текст Конституции хотят внести имя и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Сессия высшего органа госвласти продлится в Пекине до 20-го марта. С начала недели там обсуждают развитие экономики Китая, его политики, военной и других сфер, сообщает телеканал "Россия 24".