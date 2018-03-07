Их обвиняют серии краж дорогостоящей техники

В Костроме трое подростков обворовывали магазины.Они занимались преступной деятельностью с октября 2016 до июня 2017 года. Подростки обращали внимание на крупные торговые точки, которые занимались продажей товаров для ремонта телефонов и планшетов. Они попадали в помещение, разбивая окна и двери. Юноши надевали маски.За 9 месяцев они заработали больше одного миллиона рублей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.