Сейчас он находится под стражей

В Костромской области мужчина убил свою 70-летнюю жену.Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в понедельник, 5 марта. Между супругами вспыхнула ссора. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он взял молоток и несколько раз ударил по голове свою жену. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.Сейчас расследование продолжается.