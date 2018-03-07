«В Министерстве внутренних дел Российской Федерации дан старт масштабной акции, приуроченной к празднованию Международного женского дня», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Министерстве внутренних дел Российской Федерации дан старт масштабной всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом», приуроченной к празднованию Международного женского дня. В каждом регионе России представительниц прекрасной половины человечества поздравят сотрудники ДПС, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Основная идея акции заключается в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании атмосферы взаимопонимания между сотрудниками и гражданами. Также предполагается, что проводимые мероприятия будут иметь и профилактическую направленность.К примеру, поздравление участкового уполномоченного жительницам района позволит еще раз довести до них важную информацию, способствующую обеспечению их безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних пообщаются с юными гражданами, и такая встреча послужит поводом для откровенного разговора, убережёт детей от необдуманных поступков. Представители Госавтоинспекции России, вручая «цветы для автоледи», напомнят участницам дорожного движения о важности соблюдения правил на дороге и аккуратного управления автомобилем», - рассказала Ирина Волк.