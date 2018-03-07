Оптоволокно прокладывают во все школы, поликлиники и больницы. Всего в этом году доступ в интернет получат более 50 сел региона, остальные 90 подключат в следующем году. Кроме того, заработают на полную мощь и вышки сотовой связи.

Оптоволокно прокладывают во все школы, поликлиники и больницы. Всего в этом году доступ в интернет получат более 50 сел региона, остальные 90 подключат в следующем году. Кроме того, заработают на полную мощь и вышки сотовой связи. Об этом рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он лично удостоверился в качестве передачи информации, сообщает телеканал "Россия 24".