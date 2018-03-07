По данным следствия, 25 ноября 2017 в «Петушинскую районную больницу» поступила 33-летняя пациентка для оказания медицинской помощи в связи с проявившимися симптомами «острого панкреатита».

В Петушках возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.По данным следствия, 25 ноября 2017 в «Петушинскую районную больницу» поступила 33-летняя пациентка для оказания медицинской помощи в связи с проявившимися симптомами «острого панкреатита».Женщину осмотрел дежурный врач, диагностировал состояние больной, госпитализировал и назначил лечение. На следующий день состояние пациентки резко ухудшилось до состояния комы, в связи с чем врачи, опасаясь осложнений работы сердца, не стали рисковать и проводить операцию.27 числа ей все-таки провели операцию, однако состояние здоровья стабилизировать не удалось. На следующий день пациентка скончалась.У женщины осталось трое малолетних детей.Следователем СК России проведен комплекс мероприятий, получены объяснения медицинских сотрудников, участвовавших в оказании помощи потерпевшей, родных, по постановлению следствия проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.Осуществляется взаимодействие с департаментом здравоохранения администрации области, специалистами которой готовится заключение комиссии по исследованию летальных исходов.В ходе расследования уголовного дела дается объективная оценка действиям (бездействию) медицинского персонала «Петушинской РБ» на предмет адекватности оказания помощи пациентке.