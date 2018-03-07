По данным следствия, 25 ноября 2017 в «Петушинскую районную больницу» поступила 33-летняя пациентка для оказания медицинской помощи в связи с проявившимися симптомами «острого панкреатита».
В Петушках возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
По данным следствия, 25 ноября 2017 в «Петушинскую районную больницу» поступила 33-летняя пациентка для оказания медицинской помощи в связи с проявившимися симптомами «острого панкреатита».
Женщину осмотрел дежурный врач, диагностировал состояние больной, госпитализировал и назначил лечение. На следующий день состояние пациентки резко ухудшилось до состояния комы, в связи с чем врачи, опасаясь осложнений работы сердца, не стали рисковать и проводить операцию.
27 числа ей все-таки провели операцию, однако состояние здоровья стабилизировать не удалось. На следующий день пациентка скончалась.
У женщины осталось трое малолетних детей.
Следователем СК России проведен комплекс мероприятий, получены объяснения медицинских сотрудников, участвовавших в оказании помощи потерпевшей, родных, по постановлению следствия проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Осуществляется взаимодействие с департаментом здравоохранения администрации области, специалистами которой готовится заключение комиссии по исследованию летальных исходов.
В ходе расследования уголовного дела дается объективная оценка действиям (бездействию) медицинского персонала «Петушинской РБ» на предмет адекватности оказания помощи пациентке.