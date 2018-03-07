В преддверии 8 марта полицейские УВД по ЮАО посетили подшефный приют для детей и подростков и поздравили его руководителей и воспитанников с наступающим праздником...

В преддверии 8 марта полицейские УВД по ЮАО посетили подшефный приют для детей и подростков и поздравили его руководителей и воспитанников с наступающим праздником.К Международному женскому дню ребята подготовили для своих мам, бабушек и воспитателей праздничный концерт. Она пели песни, рассказывали стихи, посвященные любимым женщинам, танцевали и дарили всем присутствующим ощущение настоящей весны.Поздравить женский коллектив социального приюта «Планета семья» приехал помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев. От имени начальника Управления он искренне поздравил прекрасных дам с праздником, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, весны в душе, вручил цветочные букеты и сладкие сюрпризы для детей.В свою очередь руководство учреждения подчеркнуло, что ни один их праздник не обходится без участия шефов – сотрудников полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве юга столицы. Они всегда желанные гости.В центре живут дети в возрасте от 4-х до 18-ти лет, оставшиеся без родителей, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, нуждающиеся в социально-правовой помощи и реабилитации, поэтому так важно дарить заботу и внимание тем, кто искренне в этом нуждается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22