Злоумышленники по подложным документам о якобы имеющимся задолженностям по выплате заработной платы завладели денежными средствами компании на сумму 1,7 млн рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО установили четверых подозреваемых в мошенничестве.Как сообщалось ранее, полицейские задержали 51-летнюю жительницу Москвы по подозрению в покушении на мошенничество и хищение денежных средств организации.Подозреваемая представила в комиссию по трудовым спорам и в один из судебных участков документы о якобы имеющимся задолженностям по выплате ей заработной платы со стороны компании. На основании данных документов женщина завладела денежными средствами в размере около 450 тысяч рублей. Еще более 380 тысяч рублей женщина намеревалась получить, но довести свой умысел до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам.В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий полицейские выявили еще четверых фигурантов данного уголовного дела и 3 дополнительных эпизода противоправной деятельности. Сотрудники ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО установили организатора криминальной схемы. Злоумышленник подыскал трех женщин, которые обращались в соответствующие инстанции с изготовленными им подложными документами о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате. За это они получали от организатора денежное вознаграждение в размере от 30 до 50 тысяч рублей. После получения денежных средств, мужчина распоряжался ими по своему усмотрению.Общая сумма ущерба от противоправной деятельности задержанных составила более 1,7 миллионов рублей.Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18