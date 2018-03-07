Правом на получение выплат воспользовались две семьи из города Радужного. Глава городской администрации Сергей Найдухов поздравил молодых родителей, вручил им сертификаты и памятные подарки.

Во Владимирской области продолжается выдача сертификатов на получение ежемесячного пособия на первого ребёнка.Правом на получение выплат воспользовались две семьи из города Радужного. Глава городской администрации Сергей Найдухов поздравил молодых родителей, вручил им сертификаты и памятные подарки.Напомним, согласно Федеральному закону с 1 января 2018 года правом на получение ежемесячной выплаты обладают семьи, в которых не раньше указанной даты родился или был усыновлён первый ребёнок. При этом родители и малыш должны быть гражданами РФ, а среднедушевой доход семьи не должен превышать 15924 рубля.