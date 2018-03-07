По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Ростове-на-Дону возник пожар втором этаже двухуровневой парковки. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Ростовской области, в центре Ростова-на-Дону возник пожар втором этаже двухуровневой парковки. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.Информации о возгорании поступила в 23:04 минувшего вторника. Угрозы распространения огня на соседние здания — гостиничный и культурно-развлекательный комплексы — нет. По предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.