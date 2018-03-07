В преддверии 8 марта президент России Владимир Путин встретился с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Во время беседы одна бизнес-леди допустила ошибку, вызвавшую у российского лидера желание пошутить.

В преддверии 8 марта президент России ВладимирПутин встретился с женщинами-предпринимателями на Самарскомбулочно-кондитерском комбинате. Во время беседы одна бизнес-леди допустилаошибку, вызвавшую у российского лидера желание пошутить.Россиянка поблагодарила главу государства за то, что он обращаетвнимание на женский бизнес. "Нанедавнем совещании министр Шувалов сказал, что он вообще не понимает, что такоеженское предпринимательство, но теперь увидел..." — сказалаона, неправильно назвав должность чиновника. "Шувалова понизили", – рассмеялся Путин. "Он вообще-топервый вице-премьер, но министр тоже хорошо", – приводит слова президента Life.ru.Отметим, Игорь Шувалов с 12мая 2008 года занимает пост первого заместителя председателя ПравительстваРоссии. Также он является действительным государственным советником первогокласса.