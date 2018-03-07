Как сообщило Минобороны, около 15.00 мск при заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим разбился транспортный самолет Минобороны Ан-26. Погибло всего 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщило Минобороны, около 15.00 мск при заходе на посадку в сирийском городе Хмеймим разбился транспортный самолет Минобороны Ан-26. Погибло всего 32 человека – 26 пассажиров и 6 членов экипажа.Самолет не долетел 500 м до взлетно-посадочной полосы и столкнулся с землей, - пишут. Огневого воздействия не было, однако Минобороны намерено изучить все возможные версии крушения. По предварительным данным, это могла быть техническая неисправность, добавляет ведомство.Российский президент Владимир Путин приказал выводить российские войска из Сирии 11 декабря. Всего там воевало около 48 000 военных из России. После вывода войск Сирии остались российские военные базы – в Хмеймиме и Тартусе.В конце декабря боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. В результате могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72, более десяти российских военных могли получить ранения. В начале февраля в Сирии боевики сбили штурмовик Су-25 майора Романа Филипова. Он успел катапультировался, однако после приземления вступил в бой и подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Герой России посмертно.В конце февраля МИД России рассказал, что в Сирии находится несколько десятков раненных россиян. Им было оказана помощь для возвращения в Россию. Где именно они были ранены и при каких обстоятельствах, ведомство не уточнило. Российское ведомство лишь рассказало, что они поехали туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений, – сообщало российское ведомство.