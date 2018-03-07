Более 160-ти человек удалось спасти после крушения судна с мигрантами в Средиземном море. Все они оказались выходцами из Западной Африки. Еще 21 человек пропал без вести.

Более 160-ти человек удалось спасти после крушения судна с мигрантами в Средиземном море. Все они оказались выходцами из Западной Африки. Еще 21 человек пропал без вести.Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо. По его словам, накануне ливийская береговая охрана помогла спастись еще 130-ти беженцам с другого судна.В прошлом году при попытке пересечь Средиземное море погибли более трёх тысяч беженцев из стран Африки. Свыше 170-ти тысяч всё-таки добрались до Европы, которая переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, сообщает телеканал "Россия 24".