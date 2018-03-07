С добрыми словами к сотрудницам обратился начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков...

Праздничный концерт, чествование представительниц прекрасного пола, улыбки, музыка и танцы – все это было представлено на торжественном мероприятии в честь 8 Марта, которое прошло в актовом зале Управления внутренних дел по Западному административному округу.Перед входом в актовый зал всем женщинам были подарены красивые букеты роз. С добрыми словами к сотрудницам обратился начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков: «Ваши профессиональные качества вызывают уважение. Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия. Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, искрятся глаза от счастья, дети радуют, и судьба хранит дорогих вам людей. С весенним праздником 8 Марта!»Череда поздравлений продолжилась награждениями. Работа женщин-полицейских Западного округа столицы была отмечена благодарственными письмами, Почетными грамотами, от Префектуры ЗАО и ценными подарками.В честь праздника был продемонстрирован поздравительный ролик, в котором представительницы прекрасного пола узнавали себя и коллег, при этом и, смущаясь и радуясь, этому неожиданному подарку.Затем состоялся праздничный концерт, ведущей которого уже традиционно была актриса, телеведущая, певица и член Общественного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Илона Броневицкая.С задорными песнями и плясками приехали в Управление Наталья Рыжова и ансамбль «Горница» от Культурного центра ГУ МВД России.Потрясающую энергетику и мощный заряд позитива зрителям подарили ветераны органов внутренних дел, майор полиции Роман Дятлов и подполковник внутренней службы полиции Игорь Приказнов, исполнившие красивые душевные песни под гитару.Выступил старший участковый уполномоченный Отдела МВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы майор полиции Олег Анисимов.Порадовала сотрудниц своим исполнением лауреат первой премии Московского конкурса авторов патриотической песни и Всероссийского конкурса «Отчизны верные сыны», заслуженная артистка Республики Татарстан – Флора Вафина.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39