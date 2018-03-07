Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик отреагировала на критику своей внешности. Женщина сообщила, что муж называл ее страшко.

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик отреагировала на критику своей внешности. Женщина сообщила, что муж называл ее "страшко"."Сейчас критикуют мою внешность, какая я страшная. А то я не знаю, какая я страшная! И муж мой, наверное, этого не знал!" – с иронией прокомментировала пересуды в социальных сетях Ксения Бик. Вдова Дмитрия Марьянова сообщила, что муж даже акцентировал внимание на ее необычной внешности."Он меня в общем-то и называл: "Ты у меня такое "страшко" – самое красивое в мире!" Ну и что? Такая я родилась. И он меня такую полюбил", – цитирует Ксению Бик . При этом женщина отметила, что до встречи с ней у Дмитрия Марьянова были романтические отношения с весьма привлекательными женщинами."У Димы до меня были балерины, какие-то "Мисс Красота", актрисы, но все не больше двух-трех лет. А я вот такое страшилище – и так получилось. Ну ешкин кот, ну что я могу сделать?! Ну не красавица, не Виктория Лопырева! Такая уродилась. Нос у меня большой, сисек нет, и вешу 50 килограмм. Что мне с этим делать? А я ничего с этим не буду делать", – заключила вдова популярного артиста.Не смогла оставить без внимания Ксения Бик и жестокие слова певца Влада Топалова в ее адрес. "Простите, Влад Топалов в телеэфире говорит, что его "от моей внешности тошнит". Влада Топалова, возможно, в принципе от женщин тошнит. Но при чем тут он, я его в глаза не видела, мы даже не виделись и не здоровались. Как можно говорить про женщину, которую ты даже не знаешь?!" – задала риторический вопрос возмущенная Бик.Ксения призналась, что всегда завидовала "сочным" дамам с "большими попами". "По-человечески восхищаюсь фигурой пышных женщин. Потому что Димка меня всю жизнь называл "корюшка". Он всегда любил худеньких девочек. У него все миниатюрные, стройные. Я его даже порой дергала: "Ну как ты не видишь, смотри, какая хорошенькая, пухленькая!" "Нет, – отвечает, – не мое", – рассказала вдова.