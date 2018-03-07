Здравоохранение Дагестана активно развивается, так прокомментировала глава Минздрава Вероника Скворцова итоги своей поездки по республике. Вместе с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым она побывала в нескольких медицинских учреждениях. Ожоговый центр, по мнению министра, может по праву считаться одним из лучших в России.

Здравоохранение Дагестана активно развивается, так прокомментировала глава Минздрава Вероника Скворцова итоги своей поездки по республике. Вместе с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым она побывала в нескольких медицинских учреждениях. Ожоговый центр, по мнению министра, может по праву считаться одним из лучших в России. А перинатальный центр, где применяют уникальные технологии, позволил серьезно снизить младенческую смертность, сообщает телеканал "Россия 24".