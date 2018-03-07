За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность объявлена Николаю Горохову.

Президент России Владимир Путин поощрил четверых жителей Владимирской области. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв, а заместителю председателя Законодательного Собрания Ольге Хохловой объявлена благодарность Президента РФ.За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность объявлена художественному руководителю театра-студии Владимирского академического областного драматического театра Николаю Горохову.Кроме того, благодарность Президента Российской Федерации объявлена мастеру спорта России Мартину Алексанову за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в городе Самсуне (Турция). Напомним, что этот владимирский спортсмен завоевал на Сурдлимпийских играх первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе.