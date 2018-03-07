За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность объявлена Николаю Горохову.
Президент России Владимир Путин поощрил четверых жителей Владимирской области. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв, а заместителю председателя Законодательного Собрания Ольге Хохловой объявлена благодарность Президента РФ.
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарность объявлена художественному руководителю театра-студии Владимирского академического областного драматического театра Николаю Горохову.
Кроме того, благодарность Президента Российской Федерации объявлена мастеру спорта России Мартину Алексанову за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в городе Самсуне (Турция). Напомним, что этот владимирский спортсмен завоевал на Сурдлимпийских играх первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе.