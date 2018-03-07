В планах - обсуждение итогов работы агентства за 6 лет и новых инициатив. В том числе, проект ранней проф-ориентации Билет в будущее. О его запуске Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию. Предполагается, что эта программа поможет детям определиться с будущей специальностью, а партнёрами школ станут ведущие вузы страны и успешные компании.

В планах — обсуждение итогов работы агентства за 6 лет и новых инициатив. В том числе, проект ранней проф-ориентации "Билет в будущее". О его запуске Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию. Предполагается, что эта программа поможет детям определиться с будущей специальностью, а партнёрами школ станут ведущие вузы страны и успешные компании.Кроме того, президент посетит булочно-кондитерский комбинат Самары, где ознакомится с работой предприятия, а также пообщается с женщинами-предпринимателями. По случаю Международного женского дня они приехали в Поволжье из разных регионов России, сообщает телеканал "Россия 24".