В рамках акции дети вместе со своими родителями, дедушками и бабушками составляли «родовое дерево» семьи.

В преддверии Международного женского дня владимирские активисты ОНФ присоединись к общероссийской акции Народного фронта «Моя семья-мои истоки». В рамках акции дети вместе со своими родителями, дедушками и бабушками составляли «родовое дерево» семьи.Во Владимире активисты ОНФ организовали акцию совместно с общественной организацией «Совет отцов Владимирской области» и провели ее во Дворце детского (юношеского) творчества (ДДЮТ). Мероприятие вызвало большой интерес не только у воспитанников образовательного учреждения, посещающих его кружки и секции, но и у школьников города. Дети с удовольствием приступали к составлению родового дерева семьи. При этом кто-то звонил домой, кто-то консультировался со старшими членами семьи, пришедшими вместе с ними в ДДЮТ. Самыми юными участниками акции стали пятилетняя Валерия Конушина и шестилетний Даниил Костин. В своих рисунках они пока смогли дойти только до третьего поколения семей, но зато сказали много теплых слов о своих родителях, братьях и сестрах, дедушках и бабушках.«В нашей семье мы считаем, что ребенку важно знать, кто его родственники, что он не один пришел на эту землю, что у него есть где-то начало и будет продолжение, а род сохраняется и постоянно обновляется»,отметила мама Валерии Мария Лаврова.Учащаяся владимирской школы № 8 Анна Зотова к составлению родового дерева подошла очень серьезно и много времени вместе с мамой провела в архивах.«Один из моих прадедов служил в коннице Буденного, а другой прадед был инженером на судостроительном заводе Нобеля»рассказала Анна.Активист регионального отделения Общероссийского народного фронта, председатель областного Совета отцов, сам воспитывающий пятерых детей, Алексей Сорокин пришел на мероприятие вместе с семьей.«Акция «Моя семья - мои истоки» помогает человеку не быть «Иваном, не помнящим родства», помнить о тех истоках, которые заложены в самой сути семьи. Данную акцию можно рассматривать как часть той программы наставничества, о важности которой недавно сказал в своем Послании Федеральному Собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Ведь в семье отец – наставник для сына, а дед – наставник для отца»,подчеркнул Сорокин.По просьбе регионального отделения ОНФ мастер-класс для детей провел владимирский писатель-краевед Юрий Никитин. Его перу принадлежит трехтомная родословная книга «Ёлнать», в которой автор рассказывает о 500 представителях 7 поколений своих родственников. Юрий Алексеевич подробно объяснил детям, какие сведения о семье можно почерпнуть в церковно-приходских книгах и других архивных источниках.«Родовое дерево вводит ребенка в мир семьи и помогает ему заинтересоваться историей ее поколений. Я посоветовал ребятам завести тетрадь и записывать в нее все интересные события, которые происходят с ними и вокруг них. Так начнется летопись семьи, а история рода – это маленький шаг к истории города, области, государства»,отметил НикитинВсе рисунки детей были вывешены на общем стенде, где каждый ребенок мог с гордостью показать историю своего рода. Общей наградой для детей и взрослых стал праздничный концерт на сцене ДДЮТ.