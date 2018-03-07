Алжирский
художник создал скульптуру нагого немецкого политика. Фигура будет выставлена в
музее.
Алжирский
художник создал скульптуру нагого немецкого политика. Фигура будет выставлена в
музее.
Мраморная статуя канцлера ФРГ и двух ее подруг создана на основе фотографии
60-х годов, где еще молодая Ангела позирует обнаженной на пляже. В те времена она
состояла в Союзе свободной немецкой молодежи, который призывал юношей и девушек
бороться за свои политические свободы, а также право на труд, отдых, образование,
радость и веселье. Некоторые члены этой
организации пропагандировали нудизм.
Автор скульптуры Адель Абдессемед назвал свою работу Is Beautiful, что можно
перевести с английского как "Красивая". Произведение покажут на выставке Абдессемеда под названием L'Antidote,
которая пройдет с марта по июль в музее MAC Lyon во Франции, сообщает .
Добавим, что фигуры созданы в стиле "Трех граций". Подобно работам скульптора
Антонио Кановы, они являются воплощением авторского представления о женской
красоте.
В живописи, также есть знаменитые "Три
грации". Например, одно из ранних произведений итальянского художника эпохи Возрождения
Рафаэля. На одноименной картине изображены три женщины, – Невинность, Красота и
Любовь, – каждая держит в руке золотой шар, символ совершенства.
Ангела Меркель – один из крупнейших государственных деятелей современности.
С ноября 2005 года — федеральный канцлер ФРГ. Является
сторонником введения и продления санкций против России, которые привели к
падению товарооборота между РФ и Германией.