Алжирский художник создал скульптуру нагого немецкого политика. Фигура будет выставлена в музее.

Алжирскийхудожник создал скульптуру нагого немецкого политика. Фигура будет выставлена вмузее.Мраморная статуя канцлера ФРГ и двух ее подруг создана на основе фотографии60-х годов, где еще молодая Ангела позирует обнаженной на пляже. В те времена онасостояла в Союзе свободной немецкой молодежи, который призывал юношей и девушекбороться за свои политические свободы, а также право на труд, отдых, образование,радость и веселье. Некоторые члены этойорганизации пропагандировали нудизм.Автор скульптуры Адель Абдессемед назвал свою работу Is Beautiful, что можноперевести с английского как "Красивая". Произведение покажут на выставке Абдессемеда под названием L'Antidote,которая пройдет с марта по июль в музее MAC Lyon во Франции, сообщает .Добавим, что фигуры созданы в стиле "Трех граций". Подобно работам скульптораАнтонио Кановы, они являются воплощением авторского представления о женскойкрасоте.В живописи, также есть знаменитые "Триграции". Например, одно из ранних произведений итальянского художника эпохи ВозрожденияРафаэля. На одноименной картине изображены три женщины, – Невинность, Красота иЛюбовь, – каждая держит в руке золотой шар, символ совершенства.Ангела Меркель – один из крупнейших государственных деятелей современности.С ноября 2005 года — федеральный канцлер ФРГ. Являетсясторонником введения и продления санкций против России, которые привели кпадению товарооборота между РФ и Германией.