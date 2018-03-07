Гастарбайтеры могли купить поддельные паспорта

Во Владимирской области сотрудники ФСБ закрыли канал незаконной миграции.В прошлом году его организовали четверо местных жителей. Один из участников группы организовывал всю работу, второй - находил мигрантов, у которых истекал срок действия регистрации и предлагал помощь. Остальные изготавливали поддельные документы и ставили в них штампы. С одного человека они брали от 4 до 6 тысяч рублей.В отношении организаторов возбудили уголовные дела. Теперь им грозит срок до 7 лет.