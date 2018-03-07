В
документальный фильм Миропорядок 2018 вошли кадры, на которых президент
России Владимир Путин встречает медведя во время отдыха в одном из российских
регионов. Он выложен на официальной странице телеведущего Владимира
Соловьева в соцсети ВКонтакте 7 марта.
В
документальный фильм "Миропорядок 2018" вошли кадры, на которых президент
России Владимир Путин встречает медведя во время отдыха в одном из российских
регионов. Он выложен на официальной странице телеведущего Владимира
Соловьева в соцсети "ВКонтакте" 7 марта.
На кадрах президент
стоит на деревянном мосту через речку в одежде защитного цвета. Рядом с ним в
воде гуляет бурый медведь. Владимир Путин показывает на него оператору.
Отрывок следует после
того, как российский лидер рассказывает ведущему о своей беседе с первой леди
США Меланьей Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Путин отметил, что одной из тем разговора
стала природа России. Он признался, что рассказывал жене американского президента "о России, о Сибири, о
Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся".