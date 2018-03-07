В документальный фильм Миропорядок 2018 вошли кадры, на которых президент России Владимир Путин встречает медведя во время отдыха в одном из российских регионов. Он выложен на официальной странице телеведущего Владимира Соловьева в соцсети ВКонтакте 7 марта.

документальный фильм "Миропорядок 2018" вошли кадры, на которых президентРоссии Владимир Путин встречает медведя во время отдыха в одном из российскихрегионов. Он выложен на официальной странице телеведущего ВладимираСоловьева в соцсети "ВКонтакте" 7 марта.На кадрах президентстоит на деревянном мосту через речку в одежде защитного цвета. Рядом с ним вводе гуляет бурый медведь. Владимир Путин показывает на него оператору.Отрывок следует послетого, как российский лидер рассказывает ведущему о своей беседе с первой ледиСША Меланьей Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Путин отметил, что одной из тем разговорастала природа России. Он признался, что рассказывал жене американского президента "о России, о Сибири, оКамчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся".