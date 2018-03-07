Актриса Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале Универ. Новая общага. Именно тогда у нее появилась основная масса поклонников, не дающих ей прохода и по сей день.

Актриса Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале "Универ. Новая общага". Именно тогда у нее появилась основная масса поклонников, не дающих ей прохода и по сей день."Несколько раз моему агенту звонили и пытались купить встречу со мной, чтобы я с кем-то поужинала, – улыбается Хилькевич. – Предлагали немалые деньги. Если бы речь шла о знаках внимания со стороны человека, которому нравится мое творчество, это было бы одно. Но тут какие-то не совсем здоровые проявления, меня просто терроризируют. Муж очень сильно нервничает, ему не нравится, что происходит".Впрочем, поводы для переживаний у избранника актриса появились давно. "Все началось пять лет назад, за месяц до нашего знакомства с мужем. Я тогда была свободная девушка в поиске своего мужчины. Было лето, я ехала на своем кабриолете по городу. Тут кто-то мне сигналит. Я посмотрела и увидела симпатичного парня на хорошей машине. Поулыбались друг другу, и каждый поехал своей дорогой. А вечером мне позвонили: "Это я, привет". Оказалось – тот самый мужчина. То есть он узнал по номеру машины мой телефон через какие-то базы. Ну а я что? Решила, что это – уже поступок! Начали с ним немного болтать. Мы не виделись, просто созванивались и списывались несколько дней. Но один раз я позвонила сама и поняла, что он женат"."Я, конечно, сразу потеряла интерес, а потом познакомилась с Артуром (бизнесмен Артур Волков, муж актрисы – Прим. ред.). Но парень оказался настырным, не сдавался – ежедневные эсэмэс, звонки… На очередной его звонок ответил Артур. А через месяц пришла очередная эсэмэс: "Я не сдамся. Мы еще встретимся". Вскоре вышло наше совместное интервью с Артуром, и тут этот мужчина просто взбесился, у него поехала крыша: мол, это он должен был быть на месте Артура. Пришлось менять номер телефона. Но он узнал, где я живу, и курьеры начали мне приносить разные странные подарки, например сухие розы. А на моей машине он оставлял записки тоже весьма странного содержания, – цитирует актрису журнал