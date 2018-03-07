По информации оргкомитета, в соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Курской и ряда других областей.

В предстоящую субботу в парке «Дружба» Владимира пройдет Юбилейный X-й лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона, Почетного гражданина города Алексея Прокуророва.По информации оргкомитета, в соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники Владимирской, Московской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Курской и ряда других областей.Среди почетных гостей марафона ожидаются известные спортсмены, лично знавшие выдающегося владимирского лыжника - олимпийские чемпионы Владимир Смирнов, Николай Зимятов, Анфиса Резцова, Ольга Данилова и Михаил Девятьяров.Торжественное открытие состоится в 10.40Соревнования начнутся в 11.00 с забегов девочек на 5 км. В 11.40 на дистанцию 50 км. отправится основная группа. Всего на старт выйдут 18 групп. Для них подготовлено около 500 номеров.Призовой фонд марафона составляет около 300 тыс. рублей. На эти средства приобретены ценные подарки, которые будут вручены победителям и призерам во всех забегах. В этом году для удобства участников марафона церемонии награждения будут проходить после каждого забега.Электронная регистрация на лыжный марафон уже началась. А 9 и 10 марта с 8.00 по адресу В.Дуброва, 2-а в школе №32 начнется выдача номеров и продолжится регистрация на соревнование.Напоминаем, что для регистрации в качестве участника необходимо предоставить паспорт, полис ОМС и медицинскую справку о состоянии здоровья.