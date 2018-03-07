Председатель общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов отметил большую роль губернатора Сергея Ситникова и областной администрации в комплексном подходе к пресечению фактов ..

Председатель общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов отметил большую роль губернатора Сергея Ситникова и областной администрации в комплексном подходе к пресечению фактов коррупции в регионе. По данным Национального антикоррупционного комитета число коррупционных фактов сократилось в субъекте на 50,7 процента.Костромская область возглавила список регионов России, в которых по итогам 2017 года зафиксировано снижение коррупционных преступлений. За год региону удалось уменьшить число коррупционных фактов на 50,7 процента.Такие данные в сравнении с 2016 годом приводит Национальный антикоррупционный комитет в своем информационном бюллетене. В целом по Российской Федерации этот показатель снижен почти на 10 процентов.Эксперты отмечают, что тесное взаимодействие органов власти и правоохранительных органов по противодействию коррупции в Костромской области приносит положительные результатыТак, председатель региональной общественной палаты Юрий Цикунов подчеркнул, что это - результат целенаправленной работы властей и ведомств Костромской области.«Позиция губернатора такова - надо жестко искоренять условия даже для намека на проявление коррупции. В регионе создана антикоррупионнаня комиссия при губернаторе, на которой предметно рассматриваются все вопросы - с докладами прокуратуры, следственных органов, МВД по той работе, которая ведется. В регионе сложилась очень здоровая практика взаимодействия с МВД, ФСБ, Следственного управления и прокуратуры в борьбе с проявлениями коррупции, в результате которой все негативные явления пресекаются в зачатке. Главное, что позиция губернатора в борьбе с коррупцией неуклонная, понятная и последовательная», - прокомментировал Юрий Цикунов.Как сообщает Национальный антикоррупционный комитет, активное снижение коррупционных преступлений наблюдается в 48 регионах России. Костромская область уверенно лидирует в этом списке и единственная, где в два раза сократилось число таких фактов.В частности, в Костромской области зафиксировано значительное снижение количества фактов получения и дачи взяток. Отмечается сокращение количества фактов предоставления государственными и муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о своих доходах и расходах. Выявлялись в основном незначительные ошибки, связанные, в том числе, с невнимательностью при заполнении деклараций.Проекты нормативно-правовых актов, принимаемых в регионе, проходят независимую антикоррупционную экспертизу, которая нацелена на достижение эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления.«Политика, которую в этом направлении проводит руководство области, является основным показателем. Губернатор отслеживает и неформально подходит к работе со своими подчиненными в вопросах антикоррупционной деятельности, это является его основной задачей, это нормальное выполнение государственных функций. И его вклад в эту работу - основной», - прокомментировал результаты рейтинга председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.