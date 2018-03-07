В среду, 7 марта, на территории Папуа - Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. По данным представителя местных властей, в результате удара стихии погибли, по меньшей мере, 18 человек.

В среду, 7 марта, на территории Папуа — Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. По данным представителя местных властей, в результате удара стихии погибли, по меньшей мере, 18 человек.Подземный толчок был зафиксирован на востоке острова Новая Гвинея. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра, его эпицентр находился в 117 километрах к западу от города Менди с населением около 50 тысяч жителей, передает ТАСС.В конце января в этом районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибли более 50 человек.