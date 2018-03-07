Новость о позднем родительстве звездного семейства Виторганов взбудоражила общественность. Ирине Виторган 56 лет, ее супругу Эммануилу – 78. Интернет-сообщество и СМИ активно обсуждают неожиданное пополнение. Как всегда, нашлись те, кто искренне рад за именитую чету, и те, кто подвергает родителей жесткой критике.

Новость о позднем родительствезвездного семейства Виторганов взбудоражила общественность. Ирине Виторган 56лет, ее супругу Эммануилу – 78. Интернет-сообщество и СМИ активно обсуждают неожиданноепополнение. Как всегда, нашлись те, кто искренне рад за именитую чету, и те,кто подвергает родителей жесткой критике.Голливудские женщины давнонаплевали на биологически часы и каноны природы. Моника Белуччи родила ребенкав 45 лет, Холли Бери в 46, а Джанет Джексон – в 50. Однако, по мнению врачей,столь поздние роды – довольно рискованный шаг во всех отношениях.В первую очередь, женщина подвергаетнеприятным последствиям себя и будущего ребенка. "Таким роженицам всегдапредлагается кесарево сечение, – говорит медицинскийдиректор сети частных клиник Юлия Сиверцова. – Учитывая, что у ИриныВиторган первенец, самостоятельно родить его в таком возрасте уже практическиневозможно. Вынашивание беременности и роды – это большой стресс для женскогоорганизма. В этот период происходят обострения всех хронических заболеваний,колоссальная нагрузка на сосуды, суставы, позвоночник, и другие жизненно важныеорганы. Это может привести к расхождению и серьезной травме суставов, грыжепозвоночника, проблемам с давлением, вплоть до отека мозга, когда угипертоников на поздних сроках начинаются тяжелые кризы. Поздние роды могутповлиять даже на потерю зрения. Поэтому возрастной роженице особенно требуетсяпостоянное наблюдение у всех специалистов – неврологов, офтальмологов,гинекологов, эндокринологов, остеопатов, психологов".С коллегой согласна и гинеколог Нона Овсепян. "Далеко некаждая женщина может рожать после 50, так как у большинства из них элементарно наступаетменопауза. Поздние роды говорят о положительном репродуктивном потенциале женщины,а также о ее хорошем гормональном фоне. Несмотря на это, любая беременность втаком возрасте – большой риск. Она должна протекать под строгим контролем врачей,ведь у большинства женщин имеется определенный багаж хронических заболеваний,которые обостряются в это время. Любая болезнь может повлиять на здоровьеребенка. Также велик риск развития у будущего малыша хромосомных генетическиханомалий", – сказала эксперт.Медицинская статистика тоже говоритне в пользу поздних родов. Увеличивается риск рождения ребенка с синдромомДауна. Дети с такой патологией появляются на свет, в большинстве случаев,именно у возрастных женщин. При поздней беременности могут развиваться тяжелыегенетические аномалии со стороны органов ребенка. Повышается опасность рождениямалышей с тяжелыми пороками сердца. По словам Юлии Сиверцовой, у детей возрастных родителей возможны проблемы состороны психиатрии. "Во врачебной практике есть немало случаев, когда у нихразвивалась шизофрения, первые проявления которой начинались лишь спустя годы.Также, у детей роженицы после 50 высока вероятность аутизма и ДЦП. Утверждать,что поздний ребенок будет абсолютно здоров, не возьмется ни один врач. Так илииначе, роды в солидном возрасте скажутся на его здоровье", – уверена эксперт.Тем не менее, женщины всего мира всечаще идут на риск ради счастья материнства в любом возрасте. Как правило, онивыигрывают. Возможности медицины на сегодняшний день внушительны, в геннойинженерии появляются новейшие инструменты, призванные решить многие проблемыеще на стадии внутриутробного развития. Да и положительные примеры позднегоматеринства вдохновляют его новых последовательниц на рождение детей независимоот количества прожитых лет. Многие специалисты только приветствуют подобнуюрешимость. Клинический психолог ЛюцияСулейманова отмечает, что отношение к поздним родам давно поменялось. Еслираньше это были единичные случаи, то сейчас они стали популярны, благодаря новымвозможностям современной медицины. Да и возрастные рамки сдвинулись в сторонуувеличения. "Немалую роль в этом сыграли новые финансовые возможности, которыенеобходимы для оплаты врачей. Для женщины роды после 50 – это новый шанс себяреализовать, такой шаг для нее осознан и всегда тщательно обдуман. К тому же,исследования показали, что среди поздних детей гораздо выше уровень вундеркиндов,так как их родители вкладывают в них много зрелого морального и интеллектуальноготруда, проводя с ними намного больше времени, нежели молодые мамы-папы", -утверждает психолог.Однако общество пока не готовополностью принять новое веяние. С каждым очередным случаем рождения ребенкавозрастной женщиной поднимается волна всеобщего негодования. "Когда дама рожаетпервенца в 56, люди начинают просчитывать наперед, что родителям будет по 76 и98 лет, как в случае с Виторганами, а их дочери едва исполнится 20, – рассказываетЛюция Сулейманова. – Вероятно,родители в таком возрасте будут мыслить устаревшими категориями, что можетосложнить переходный период у их отпрыска. У ребенка, скорее всего, возникнеттревога, что он рано потеряет отца и мать. Позднее родительство выбивается изобщепринятых норм, и расценивается, как некий вызов обществу, поэтому возникаетнегатив к подобным случаям. Общественность обесценивает счастье возрастныхродителей и считает себя вправе судить их. Впрочем, на то они и зрелые солидныелюди, чтобы не придавать этому большого значения".Практика показывает – чем большеу возрастной пары ресурсов, в том числе, финансовых, тем проще решаются любыепроблемы. Обеспеченные люди привлекают к воспитанию позднего ребенкадополнительные резервы, чтобы обеспечить ему достойный уровень жизни. Чем вышевозможности у женщины, тем выше уровень здоровья ее и детей, тем больше шансов преодолетьлюбые негативные обстоятельства. Рожать или нет в зрелом возрасте, решатькаждой индивидуально. Важно взвесить все "за" и "против", и твердо стоять наногах.