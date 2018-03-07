Новость о позднем родительстве
звездного семейства Виторганов взбудоражила общественность. Ирине Виторган 56
лет, ее супругу Эммануилу – 78. Интернет-сообщество и СМИ активно обсуждают неожиданное
пополнение. Как всегда, нашлись те, кто искренне рад за именитую чету, и те,
кто подвергает родителей жесткой критике.
Новость о позднем родительстве
звездного семейства Виторганов взбудоражила общественность. Ирине Виторган 56
лет, ее супругу Эммануилу – 78. Интернет-сообщество и СМИ активно обсуждают неожиданное
пополнение. Как всегда, нашлись те, кто искренне рад за именитую чету, и те,
кто подвергает родителей жесткой критике.
Голливудские женщины давно
наплевали на биологически часы и каноны природы. Моника Белуччи родила ребенка
в 45 лет, Холли Бери в 46, а Джанет Джексон – в 50. Однако, по мнению врачей,
столь поздние роды – довольно рискованный шаг во всех отношениях.
В первую очередь, женщина подвергает
неприятным последствиям себя и будущего ребенка. "Таким роженицам всегда
предлагается кесарево сечение, – говорит медицинский
директор сети частных клиник Юлия Сиверцова. – Учитывая, что у Ирины
Виторган первенец, самостоятельно родить его в таком возрасте уже практически
невозможно. Вынашивание беременности и роды – это большой стресс для женского
организма. В этот период происходят обострения всех хронических заболеваний,
колоссальная нагрузка на сосуды, суставы, позвоночник, и другие жизненно важные
органы. Это может привести к расхождению и серьезной травме суставов, грыже
позвоночника, проблемам с давлением, вплоть до отека мозга, когда у
гипертоников на поздних сроках начинаются тяжелые кризы. Поздние роды могут
повлиять даже на потерю зрения. Поэтому возрастной роженице особенно требуется
постоянное наблюдение у всех специалистов – неврологов, офтальмологов,
гинекологов, эндокринологов, остеопатов, психологов".
С коллегой согласна и гинеколог Нона Овсепян. "Далеко не
каждая женщина может рожать после 50, так как у большинства из них элементарно наступает
менопауза. Поздние роды говорят о положительном репродуктивном потенциале женщины,
а также о ее хорошем гормональном фоне. Несмотря на это, любая беременность в
таком возрасте – большой риск. Она должна протекать под строгим контролем врачей,
ведь у большинства женщин имеется определенный багаж хронических заболеваний,
которые обостряются в это время. Любая болезнь может повлиять на здоровье
ребенка. Также велик риск развития у будущего малыша хромосомных генетических
аномалий", – сказала эксперт.
Медицинская статистика тоже говорит
не в пользу поздних родов. Увеличивается риск рождения ребенка с синдромом
Дауна. Дети с такой патологией появляются на свет, в большинстве случаев,
именно у возрастных женщин. При поздней беременности могут развиваться тяжелые
генетические аномалии со стороны органов ребенка. Повышается опасность рождения
малышей с тяжелыми пороками сердца. По словам Юлии Сиверцовой, у детей возрастных родителей возможны проблемы со
стороны психиатрии. "Во врачебной практике есть немало случаев, когда у них
развивалась шизофрения, первые проявления которой начинались лишь спустя годы.
Также, у детей роженицы после 50 высока вероятность аутизма и ДЦП. Утверждать,
что поздний ребенок будет абсолютно здоров, не возьмется ни один врач. Так или
иначе, роды в солидном возрасте скажутся на его здоровье", – уверена эксперт.
Тем не менее, женщины всего мира все
чаще идут на риск ради счастья материнства в любом возрасте. Как правило, они
выигрывают. Возможности медицины на сегодняшний день внушительны, в генной
инженерии появляются новейшие инструменты, призванные решить многие проблемы
еще на стадии внутриутробного развития. Да и положительные примеры позднего
материнства вдохновляют его новых последовательниц на рождение детей независимо
от количества прожитых лет. Многие специалисты только приветствуют подобную
решимость. Клинический психолог Люция
Сулейманова отмечает, что отношение к поздним родам давно поменялось. Если
раньше это были единичные случаи, то сейчас они стали популярны, благодаря новым
возможностям современной медицины. Да и возрастные рамки сдвинулись в сторону
увеличения. "Немалую роль в этом сыграли новые финансовые возможности, которые
необходимы для оплаты врачей. Для женщины роды после 50 – это новый шанс себя
реализовать, такой шаг для нее осознан и всегда тщательно обдуман. К тому же,
исследования показали, что среди поздних детей гораздо выше уровень вундеркиндов,
так как их родители вкладывают в них много зрелого морального и интеллектуального
труда, проводя с ними намного больше времени, нежели молодые мамы-папы", -
утверждает психолог.
Однако общество пока не готово
полностью принять новое веяние. С каждым очередным случаем рождения ребенка
возрастной женщиной поднимается волна всеобщего негодования. "Когда дама рожает
первенца в 56, люди начинают просчитывать наперед, что родителям будет по 76 и
98 лет, как в случае с Виторганами, а их дочери едва исполнится 20, – рассказывает
Люция Сулейманова. – Вероятно,
родители в таком возрасте будут мыслить устаревшими категориями, что может
осложнить переходный период у их отпрыска. У ребенка, скорее всего, возникнет
тревога, что он рано потеряет отца и мать. Позднее родительство выбивается из
общепринятых норм, и расценивается, как некий вызов обществу, поэтому возникает
негатив к подобным случаям. Общественность обесценивает счастье возрастных
родителей и считает себя вправе судить их. Впрочем, на то они и зрелые солидные
люди, чтобы не придавать этому большого значения".
Практика показывает – чем больше
у возрастной пары ресурсов, в том числе, финансовых, тем проще решаются любые
проблемы. Обеспеченные люди привлекают к воспитанию позднего ребенка
дополнительные резервы, чтобы обеспечить ему достойный уровень жизни. Чем выше
возможности у женщины, тем выше уровень здоровья ее и детей, тем больше шансов преодолеть
любые негативные обстоятельства. Рожать или нет в зрелом возрасте, решать
каждой индивидуально. Важно взвесить все "за" и "против", и твердо стоять на
ногах.