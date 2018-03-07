В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

2 марта текущего года в ходе отработки оперативной информации сотрудники УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра задержали 20-летнего местного жителя. При личном досмотре у молодого человека оперативники обнаружили полимерный пакетик с неизвестным содержимым.Также в ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили и изъяли десять пакетиков с аналогичным содержимым.По заключению экспертов-криминалистов, в изъятых пакетиках находилось наркотическое средство «гашиш», вес которого в общей сложности составил почти девять граммов.Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД установили, что изъятую массу фигурант планировал сбыть на территории города Владимира.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование уголовного дела продолжается.