В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.
2 марта текущего года в ходе отработки оперативной информации сотрудники УМВД России по городу Владимиру на территории областного центра задержали 20-летнего местного жителя. При личном досмотре у молодого человека оперативники обнаружили полимерный пакетик с неизвестным содержимым.
Также в ходе обыска в квартире фигуранта полицейские обнаружили и изъяли десять пакетиков с аналогичным содержимым.
По заключению экспертов-криминалистов, в изъятых пакетиках находилось наркотическое средство «гашиш», вес которого в общей сложности составил почти девять граммов.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД установили, что изъятую массу фигурант планировал сбыть на территории города Владимира.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование уголовного дела продолжается.