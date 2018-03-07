Она попросила деньги якобы на лечение ребенка

Жительница Кольчугино выманила у знакомых 170 тысяч рублей.Как сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области, инцидент произошел в прошлом году. Подозреваемая попросила у знакомых женщин деньги на срочное и дорогостоящее лечение сына. В результате выяснилось, что приятельница сыграла на чувствах друзей: её ребенок не болел. Кроме того, женщина даже не собиралась отдавать деньги.Знакомые обратились с заявлением в полицию. Сейчас расследование продолжается.