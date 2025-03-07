Дети возрастом от 10 до 18 лет смогут ездить по России на поездах дальнего следования со скидкой в 50%. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Льгота

Дети возрастом от 10 до 18 лет смогут ездить по России на поездах дальнего следования со скидкой в 50%. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Льгота распространяется на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. До этого порядок предоставления льгот отличался в зависимости