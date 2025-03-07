Оба военнослужащих, получившие ранения в ходе выполнения боевых задач, продолжают нести службу.

Владимирская область наградила двоих ветеранов СВО медалями Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии региона 6 марта. Оба военнослужащих, получившие ранения в ходе выполнения боевых задач, продолжают нести службу и обучать новых бойцов. АлександрНемков командовал штурмовым отрядом на Донбассе, а Данил Стражнов служит в парашютно-десантной роте и делится опытом с молодыми военнослужащими после контузии.Напомним, ранее мы писали, что пациенты психинтерната помогают с ремонтом владимирскому бойцу СВО.